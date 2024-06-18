مصرع شاب غرقاً بأسوان

لقي شاب مصرعه غرقا في مياه النيل تحديد بمنطقة الكمب الخزان بمدينة أسوان، وعلي الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ذ

تلقي اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بغرق شاب فى النيل تحديد بمنطقة الخزان وذلك أثناء السباحة، وعلي الفور تم إبلاغ فرق الإنقاذ النهري التي علي الفور نجحت في انتشال الجثة وتم نقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الغريق يدعي يوسف نجم الدين محمد عبدالوهاب 20 سنة

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.