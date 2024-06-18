مركز شباب كوم امبو بأسوان يستقبل الأطفال في ثالث أيام عيد الأضحى

استقبل مركز شباب مدينة كوم امبو شمال محافظ أسوان، في ثالث ايام عيد الأضحى المبارك، الأطفال من أعمار مختلفه للترفية داخل اللعاب المركز، وضم المركز مجموعة من الألعاب مثل المراجيح والكورة وهناك مسابقات ترفيهية متنوعة لقضاء وبت ممتتع للأطفال، وهناك أمان داخل مراكز الشباب لأنها محكومة من قبل الإدارة.

والجدير بالذكر أنه قد قام منتصر حسن مدير إدارة شباب نصر النوبة في ليلة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ هجرياً الموافق مساء السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ بتفقد أماكن صلاة العيد بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب نصر النوبة والمصرح بها رسمياً من مديرية أوقاف أسوان ومن مديرية الشباب والرياضة بأسوان وهما مركز شباب مدينة نصر النوبة ومركز شباب دابود.

وقدم مدير الإدارة تهانيه الشخصية، ونقل تهاني الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان لرئيسي مجلسي إدارة المركزين الموقرين ولنائبيهما ولأعضاء مجلسي الإدارة ولكافة أعضاء ومنتسبي المركزين العريقين وبخاصة للشباب الذي يقوم متطوعاً بإعداد وتجهيز ساحة الصلاة بمناسبة العيد السعيد.

وإطّلع على الإستعدادات الجارية لإستقبال المصلين، موجهاً مسئولي المركزين بإتباع كافة إجراءات النظام والأمن والسلامة والتي سبق التنويه إليها أكثر من مرة ومنها ضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى وإستدعاء كافة العاملين الدائمين والمؤقتين بالمركز وتكليف أمن إداري وشباب المتطوعين بالمركز لتنظيم عملية الدخول والخروج وضبط الأمن وبسط النظام خلال أيام العيد، والتأكد من سلامة المداخل والمخارج ومدى جاهزيتها وضرورة إبقاء أكثر من منفذ مفتوحاً بالمركز، ومراجعة كافة الأشياء التي قد تمثل خطورة على المترددين ومعالجتها فوراً، وحظر التدخين نهائياً بالمركز، وتوفير وسائل مقاومة وإطفاء الحرائق والتواصل مع أقرب وحدة دفاع مدني وإبقاء خط الإتصال مفتوحاً معها تحسباً لحدوث أي طارئ ، وتوفير طبيب أو مسعف أو ممرض للتدخل الطبي العاجل عند الحاجة والتواصل مع أقرب مستشفى أو وحدة صحية أو إسعاف وإبقاء خط الإتصال مفتوحاً معها تحسباً لوقوع أي عارض صحي، وعلى إدارة المركز الحرص على منع الحديث أو الخطابة أو إمامة المصلين بصلاة العيد بالمركز إلا لفضيلة الشيخ المكلف رسمياً من الأوقاف.

وفي ختام الزيارتين نوه مدير الإدارة، إلى أنه في حالة الطوارئ يجب إتخاذ إجراءات الأمن والسلامة واجبة الإتباع ثم التواصل العاجل معه شخصياً أو مع الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وذلك حيث أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قام بتشكيل غرفة عمليات مركزية للطوارئ بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة عيد الأضحى تختص بكافة الأمور الطارئة الخاصة بالوزارة وتضم الغرفة في عضويتها السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.