بسبب خلافات الجيرة.. عاطل يتخلص من جاره ذبحًا بالقليوبية

شهدت منطقة منطى بدائرة مركز شرطة قليوب، واقعة مأساوية، حيث قام عاطل بالتخلص من جاره ذبحًا، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الامن القليوبية اخطارًا يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود جثة بدائرة المركز.

كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "يوسف" وبين المتهم ويدعى "محمد"، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها المتهم بإصابة المجني عليه بجرح ذبحي بالرقبة، مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة"، مما أدى إلى وفاته في الحال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.