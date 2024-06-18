استمتع بعطلة عيد الأضحى فى فنادق «صن رايز»

استمتع بعطلة عيد الأضحى فى أحد فنادق «صن رايز» المنتشرة بين أجمل البقاع. اختر ما يناسبك من ضمن ٢٠ فندقاً، منها ما يناسب العائلة ومنها المخصص للكبار فقط. ان كنت تبحث عن إجازة مع عائلتك أو أصدقائك او حتى بمفردك، ستجد ما يناسبك.

إن كنت من محبى مدينة الغردقة، فاختر من بين ٩ فنادق مختلفة. لعطلة عائلية سعيدة مليئة بالترفيه والنشاط، احجز واحداً من ضمن فنادق «صن رايز» المناسبة للعائلة وهو «صن رايز اكوا چوى ريزورت» و«صن رايز رويال مكاديريزورت» و«صن رايزالما باى ريزورت» و«صن رايز جأردن بيتش ريزورت».

أما إن كنت تبحث عن إجازة مفعمة بالفخامة، فعليك بفندقى «صن رايز توكانا ريزورت» او «صن رايز كريستال باى ريزورت». ولو كنت من محبى كل ما هو مختلف، «صن رايز مملوك بلاس» مبنى على التراز المملوكى الأصيل. وأخيراً وليس آخراً، إن كنت تبحث عن عطلة مخصصة للكبار فقط، فاختر من بين «ميراكيريزورت» و«صن رايز هوليدايز ريزورت» وكلاهما يقع بالقرب فى وسط المدينة.

حسام الشاعر

استكشف الطبيعة الخلابة فى مدينة مرسى علم بفندق «صن رايز انچم ريزورت» وهو أجدد فنادق المجموعة وواحد من أفخم المنتجعات بالمدينة. انتقالاً لشرم الشيخ ساحرة، احجز عطلتك بفندق «صن رايز دايموند بيتش ريزورت» أو«صن رايز مونتمارى ريزورت» أو «صن رايز رمال ريزورت» أو عليك الذهاب الى فندق «صن رايز ارابيان بيتش ريزورت» والإقامة بين البنيان العربى الأصيل. أما إن كنت تبحث عن مكان يجمع بين العائلة والفخامة التى لا تقارن بأى مكان آخر فى المدينة فتنتظرك عطلة لا مثيل لها بفندق «وايت هيلز ريزورت» وأخيراً وليس آخراً، استمتع بروح الشباب والحفلات اليومية فى فندق «ميراكى ريزورت» المخصص للكبار فقط.

على شاطئ البحر الأحمر وعلى بعد ساعة واحدة من قلب العاصمة «القاهرة»، فندق «تان أوك» ينتظرك بأجواء هادئة وشاطئ خلاب يعتبر الأفضل فى مدينة العين السخنة. أما محبو مدينة الإسكندرية، فعليك بفندق «صن رايز اليكس اڤينيو» الواقع مباشرة على البحر المتوسط. أما لمحبى المغامرات والاستكشافات، فندق «كوانزا ريزورت» الواقع فى «زنجيبار» هو الاختيار الأمثل لتنغمر فى إجازة سعيدة وسط طبيعة أفريقيا الخلابة.