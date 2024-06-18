بمشاركة 15 جنسية أجنبية.. فنادق الغردقة تحتفل بمهرجان فواكهة الصيف

تواصل الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة احتفالات عيد الاضحى المبارك، حيث نظم أحد فنادق الغردقة اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى مهرجان للفواكهة الصيفية وسط إقبال من المصريين والأجانب والأطفال .

وقال خالد الصغير مدير أحد الفندق إن مهرجان الفواكهة ضم كل الفواكهة الصيفية مع عمل العصائر والتورت بالفواكهة .

وأشار الصغير ان فريق الترفية بالفندق شارك النزلاء تقديم الفقرات الفنية والرقصات مع عمل مسابقات خاصة للأطفال مع تقديم الهدايا لهم .

وأشار شريف طاهر مدير فندق بالغردقة أن بوفيهات مطاعم الفندق تقدم الاكلات التى تعبر عن احتفال عيد الاضحى مع تقديم لحوم الخراف والفتة للنزلاء والتى تنال رضاء النزلاء وخاصة الأجانب

واضاف طاهر أن نسب الاشغال بالغردقة ارتفعت مع وصول المصريين للاحتفال بالعيد حيث أن السياحة الداخلية فى المرتبة الثانية وصولا لفنادق الغردقة .

ومن جانبه قال سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية المنظمة للفعاليات أن أكثر من 15 جنسية أجنبية شاركت مع المصريين احتفالات العيد على الشواطئ المفتوحة، على رأسهم الجنسية الألمانية ثم الانجليزية والبولندية و التشيكية و جنسيات أوربية أخرى من هولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج ورومانيا و سلوفاكيا والنمسا وسويسرا، والتي تشهد توافدا كبيرا على شواطئ الغردقة من جميع الجنسيات