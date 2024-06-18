السيطرة على حريق مخزن بالمنيب دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اشتعل في مخزن بمنطقة المنيب،ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن فى المنيب، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، لمحاصرته ونجح رجال الإطفاء في السيطرة عليه ومنع خطرامتداده.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي واقعة آخرى نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب بشقة سكنية فى منطقة منشأة القناطر، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بالمكان ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع خطر إمتداده، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس فني تكييفات ومالك محل تخصصا في سرقة التكييفات بمدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم نفذ 4 جرائم سرقة سابقة بذات الأسلوب، وأنه تصرف فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية "مالك محل"، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط (فنى تكييفات) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية من أحد العقارات الكائن بدارة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة الوحدات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل) أمكن ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.