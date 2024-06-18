عروض "الأكروبات والفاير شو" على شواطئ الغردقة في ثالث أيام العيد

شهدت المنتجعات السياحية بالغردقة خلال اليوم الثالث من الاحتفال بعيد الاضحى المبارك احتفالية كبرى على شاطئ البحر بمشاركة العشرات من المصريين والأجانب

حيث ضمت فقرات الاحتفالية عروض الفير شو وعروض مايكل جاكسون وعروض فنية لفريق الانيمشن أو فريق الترفية والتى نالت رضا المصريين والأجانب والأطفال مع تقديم الاكلات والمشروبات .

وقال محمد وفا مدير أحد الفنادق على مدار أيام العيد تقدم القنادق وجبة دسمة من الفقرات الفنية والعروض الغربية والشرقية بمشاركة فرق من خارج الفندق مع تقديم العروض الشرقية مثل رقصات التنورة والرقص الشرقى والفرق النوبية مع توافد فرق من دول أمريكا الجنوبية مع تقديم الاكلات والمشروبات خلال فترة الحفل وتقديم المشروبات لنزلاء الفندق .

وتتواصل احتفالات أبناء البحر الأحمر والوافدين بثالث ايام عيد الاضحى المبارك، حيث تشهد الشواطئ والفنادق نسب اشغال تخطت 100% .

وقال أحمد قاسم مدير قطاع الغرف بأحد فنادق الغردقة إن نسبة الوصول بالفندق 96% وتاتى الجنسية المصرية فى المرتبة الثانية فى نسب الوصول للفندق، مشيرا إلى أن الفندق يضم 21 جنسية مختلفة من السياح .

وأشار شريف طاهر مدير احد فنادق الغردقة إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة؛ نظرا لزيادة السياحية الداخلية وصلت إلي 90 و100٪ في معظم الفنادق.

واضاف طاهر إلى أن الفنادق تقدم كل ماهو جديد من أنشطة ترفيهية وبوفيهات اكل متنوعة من الاكلات من لحوم وأسماك و دواجن وتقدم فرق الترفية الانيمشن على مدار اليوم عدة حفلات على الشواطئ وحمامات السباحة ومنطقة الاكوا بارك لكل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال لخلق جو من البهجة والمتعة خلال فترة إقامة النزلاء كما يتم توزيع الهدايا على الأطفال ورسم وجوه الاطفال وعمل مسابقات للاطفال