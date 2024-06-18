مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بكفر الدوار

شهدت مدينة كفر الدوار حادثا مأساويا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بكسور وإشتباه نزيف بالمخ والبطن، في حادث تصادم سيارة بالحاجز الخرساني، في الطريق الزراعي أمام قرية زهرة، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتم نقل الجثامين إلي المشرحة، والمصابين إلي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث بالطريق الزراعي السريع أمام قرية زهرة، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني .

أسفرت الواقعة عن مصرع 4 أشخاص مجهولي الهوية، وإصابة 3 آخرين بكدمات وإشتباه نزيف بالمخ والبطن .

تم نقل الجثامين إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة التي تولت التحقيق .