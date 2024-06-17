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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عبد الفتاح الجريني يطلق أحدث أعماله الغنائية "الحلم الوردي"

عبد الفتاح الجريني
عبد الفتاح الجريني

أطلق المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "الحلم الوردي"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي وإنتاج روتانا، وتخطت حاجز نصف مليون مشاهدة، وذلك عبر  موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغاني عبد الفتاح الجريني

وطرح النجم المغربي عبد الفتاح الجريني منذ فترة، أغنية تحمل اسم "على بالي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي وإنتاج روتانا .

عبد الفتاح الجريني

يذكر أن الجريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج "نجوم العرب" عام 2007 ، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: "كوك استوديو"، و"ريفالكس"، وساعة سعيدة“.

وأصدر جريني عدة ألبومات ناجحة، منها: ”عايش حياته“، ”يا خسارتك في الليالي“، ”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى  المنفردة، أبرزها: ”وحياة عينيك“، ”جبارا فان“، ”أشوف فيك يوم“، ”جنبك على طول“، ”وال ايه وال ايه“، ”أبو خد عنابي“، ”أوقات“، ”وحياة عينيك“، ”بحب اشوفك“، ”يا بخت النوم“، ”حب غريب“، ”أحلى مافي الدنيا“، ”وفر كلامك“، وغيرها .

آخر أغاني عبد الفتاح الجريني

في شهر أبريل الماضي، طرح النجم عبد الفتاح الجريني أحدث أغانيه التي تحمل اسم "خبط خبط" تزامنا مع احتفالات العيد، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع إيهاب كلويبكس وديزل، وإنتاج روتانا، وتقول كلمات الأغنية: ميعجبنيش العجب وانتي عجباني، معرفش حد غيرك وانتي عرفاني، ميقلقنيش القلق وانتي قلقاني، هتعملي فيا إيه بس تاني، ميسحرنيش السحر وانتي سحراني، ميشغلنيش الناس وانتي شغلاني، دا انا بقيت واحد تاني، وخبط خبط في دماغي خبط خليتي برج من نافوخي طار وضغط ضغط على قلبي ضغط.

وطرح مؤخرا النجم المغربي عبد الفتاح الجريني أغنية تحمل اسم "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي.

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