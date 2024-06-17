"الأونروا": قتلانا بحرب غزة الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأوسط "الأونروا"، بأن قطاع غزة أصبح يمثل خطرا كبيرا على عمال الإغاثة، مشيرة إلى أن 193 من زملاء المنظمة الأممية قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" بيانا صحفيا لها.

وشدد الأونروا، على أن ذلك هو أكبر عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة، مؤكدة أن العاملين بالمنظمة يواصلون العمل لدعم العائلات، وتقديم المساعدة، وسط الأزمة الإنسانية الأليمة في القطاع.

الأونروا: الحرب في غزة مستمر رغم إعلان الاحتلال الوقف التكتيكي

على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي أمس الأحد عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للصحفيين في أوسلو اليوم الاثنين، إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة.

كما قال إن هناك نوعاً من الحرب الصامتة تجري في الضفة الغربية وكان من الممكن أن ينصب التركيز عليها بقدر أكبر لولا حرب غزة.

وتابع المفوض العام لوكالة "الأونروا"، أن "الوكالة لديها تمويل حتى يوليو والأمر غير معروف بعد ذلك ويجري التمويل من شهر إلى شهر".

وقف تكتيكي

وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سينفذ "وقفاً تكتيكياً يومياً" لعملياته وغاراته في أجزاء من جنوب غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة.

إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عاد وأكد لاحقاً أنه "لا يوجد وقف للقتال في رفح، كما لا يوجد تغيير في إدخال البضائع إلى غزة"، وفق تعبيره. وأردف أن "الطريق الذي تمر من خلاله البضائع سيكون مفتوحًا خلال ساعات النهار بتعاون مع منظمات دولية لتمرير المساعدات الإنسانية فقط".

أعمال عنف تتصاعد

أما في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 فهي تشهد تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ أكثر من عام، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة على إثر هجوم شنّته الحركة على مستوطنات الغلاف في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.