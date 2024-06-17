مراكز شباب المنيا تنظم عروض فنية وترفيهية احتفالا بعيد الأضحى| صور

لفتت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، الأنظار واستحوذت على اقبال جماهيري كبير، من خلال البرامج الترفيهية والعروض الفنية المقدمة بمراكز الشباب المنتشرة شمال وجنوب المنيا.

واستقبلت مراكز شباب المنيا رواده من الأعضاء والجماهير الغفيرة، بجميع المراحل والفئات العمرية، فى اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وشهدت مراكز الشباب اقبالا كبيرا وتم توزيع الهدايا والألعاب الصغيرة ، والعروض الفنية والترفيهية ، على الأطفال واستمتع الأطفال باللعب والموسيقى ، تنفيذا لمبادرة العيد أحلى، والتي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، والتيث التف حولها الأطفال والشباب حول البرامج الترفيهية والعروض الفنية والملاهي وتضمنت فاعليات مبادرة العيد أحلى، تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع، والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية ط، وملاهي أطفال، وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة .

وحرص مديرى الإدارات الفرعية على الحضور ومشاركة الجهاز الإدارى ، ومجلس إدارة المراكز لهذه الأجواء الرائعة ، وتوزيع الهدايا والألعاب على رواد المركز ، وقد شهدت حمامات السباحة والملاهى وحدائق الطفل إقبالا كبيرا من المترددين وازداد عدد الجمهور خلال الساعات المتاخره من اليوم الأول.

وأشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إلى أن مراكز الشباب شهدت اقبالا كبيرا فى اليوم الأول للصلاة فى ساحات وملاعب مراكز الشباب ، والمستمر لليوم الثاني على التوالي، كذلك اقبال الأطفال والشباب، وكافة افراد الأسرة ، لقضاء اجازة العيد بمراكز الشباب، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب امام الجمهور خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للاحتفال للإطمئنان على المترددين يا، وسير العمل بمراكز الشباب .

وقد اطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة ، «العيد أحلى بمراكز الشباب» ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» ، تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب ، على ممارسة الرياضة ، فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات ، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز ، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات ، الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية ، والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات .

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وتنطلق المبادرة للعام الثالث على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور ، خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك ، وعيد الأضحى في الأعوام الماضية ، تأكيداً ، على إستمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير اداء المراكز ، سواء في البنية التحتية ، والتطوير الإنشائي ، و تطوير البرامج و الأنشطة ، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة ، القادرة على بناء الجمهورية الجديدة .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ مديرى إدارات الفروع ، وإدارة العلاقات العامة والمركز الاعلامي ، وإدارة تتضمن فاعليات العيد أحلى بمراكز الشباب فقرات ترويحية ، وفنية واستعراضية يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء ، للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية ، وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية ، بالإضافة، إلى تنظيم مسابقات رياضية وثقافية وتوزيع الهدايا والجوائز ، على النشء والشباب ، المبادرة تنظمها وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب و الهيئات.