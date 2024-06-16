اقرأ غدًا بالوفد.. حجاج 200 دولة يواصلون أداء المناسك بمشعر منى
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الاثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حجاج 200 دولة يواصلون أداء المناسك بمشعر منى".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- ملايين المصريين يؤدون صلاة عيد الأضحى
- إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات
- المواطنون يحتفلون بالعيد على الشواطيء والمتنزهات
- صندوق "تحيا مصر" يوزع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية
- "السيسي" يشكر خادم الحرمين وولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال