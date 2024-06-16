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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. حجاج 200 دولة يواصلون أداء المناسك بمشعر منى

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الاثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حجاج 200 دولة يواصلون أداء المناسك بمشعر منى".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-  

  • ملايين المصريين يؤدون صلاة عيد الأضحى
  • إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات
  • المواطنون يحتفلون بالعيد على الشواطيء والمتنزهات
  • صندوق "تحيا مصر" يوزع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية
  • "السيسي" يشكر خادم الحرمين وولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال

 

الجريدة الورقية