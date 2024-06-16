اقرأ غدًا بالوفد.. حجاج 200 دولة يواصلون أداء المناسك بمشعر منى

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الاثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حجاج 200 دولة يواصلون أداء المناسك بمشعر منى".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-