وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات العلاجية ورفع درجة الاستعداد بمستشفيات فاقوس

تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك..

قام السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات حميات فاقوس، وفاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم، ومتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام العطلات الرسمية،.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى حميات فاقوس، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، كما أطمأن على الحالة الصحية للمرضى بالأقسام الداخلية، مقدماً لهم وللفرق الطبية التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وقام بالمرور على العيادات الخارجية، ومناظرة سجلات التردد عليها،واطمئن على انتظام العمل بعيادة عقر الحيوان بالمستشفى، وعلى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المتوسطة والتي تسع لعدد ٤ أسرة.

وزار وكيل الوزارة، الأقسام الطبية بمستشفى فاقوس المركزي، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات المختلفة، وقام بالمرور على العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع لعدد ١٨ سرير، وعناية الكبد والجهاز الهضمي والتي تسع لعدد ٨ أسرة بإجمالي ٢٦ سرير، ويعملا بكامل طاقتهما، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما تابع مؤشرات أداء العمل بالعيادات الخارجية، والتي تشمل ١٩ تخصص طبي وهم "الجراحة العامة، والباطنة العامة، والرمد، والجلدية، والأسنان وجراحة الوجه والفكين، والقلب، والعلاج الطبيعي، والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والعناية، والروماتيزم، والأطفال المبتسرين، والصدر، والنفسية والعصبية، والأورام، والمسالك البولية".

كما تفقد الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الدور الثالث والرابع، حيث تابع الأعمال الإنشائية الجارية لرفع كفاءة الأقسام الداخلية بالدور الثالث بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٠ مليون جنيه دعم من ميزانية المديرية، وكذلك إنشاء عناية مركزة بالدور الرابع بقدرة استيعابية أكثر من ٥٠ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١١ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقام بمراجعة الأعمال التي تمت لرفع كفاءة الكهرباء والنجارة والصرف الصحي والحوائط والأرضيات، موجهاً ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الإنتهاء من الأعمال، كما قام بمراجعة خطوط السير والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال لصالح المرضى بمركز ومدينة فاقوس.

كانت الزيارة الثالثة لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تفقد "مسعود" خلالها الأقسام الطبية المختلفة، يرافقه الدكتور محمد الوكيل مدير المستشفى، وقام بتفقد الأقسام الداخلية، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، ومقدما لهم التهنئة وللعاملين بالمستشفى بمناسبة حلول العيد، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، مطمئناً على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة والتي تسع لعدد ١٦ سرير، وبها عدد ٦ مرضى.

وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضى، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من اتباع استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتطبيق برتوكول العلاج المحدد وفقاً للتشخيص الطبي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما أطمأن على إجراء الصيانة الدورية للأجهزة والأسرة وغيرها.

كما ناقش مع إدارة المستشفى، تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في كافة التخصصات الطبية، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخاصة بقسم العمليات الجراحية، كما ناقش إجراءات وسياسات مكافحة العدوي بالمستشفى، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية والعمل على ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بكافة الأقسام الطبية بالمستشفى.