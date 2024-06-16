الأمم المتحدة ترحب بإعلان الاحتلال هدنة يومية في جنوب غزة

رحبت الأمم المتحدة بإعلان إسرائيل هدنة يومية في العمليات العسكرية جنوب قطاع غزة، مع مطالبتها بأن يؤدي ذلك إلى إجراءات ملموسة أخرى لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وفق ما صرح متحدث في جنيف لوكالة فرانس برس.

وقال ينس ليرك المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”: نرحب بهذا الإعلان، ولكن بالتأكيد لم يترجم هذا الأمر حتى الآن بمزيد من المساعدة للسكان المحتاجين إليها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، إنه سينفذ وقفا تكتيكيا يوميا للنشاط العسكري في أجزاء من جنوب غزة للسماح بتدفق مزيد من المساعدات إلى القطاع بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة.

وأضاف الجيش أن النشاط العسكري سيتوقف اعتبارا من الساعة 0500 بتوقيت غرينتش إلى 1600 بتوقيت غرينتش يوميا حتى إشعار آخر على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال.