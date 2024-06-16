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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حريق ضخم يلتهم مزارع النخيل في الوادي الجديد

حريق في الوادي الجديد
حريق في الوادي الجديد

شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اندلاع حريق ضخم بمزرعة نخيل، التهمت النيران عددًا كبير من أشجار النخيل، وعلي الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لسيطرة عليه، وحتى الان لم يتبين نسبة الخسائر.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة النجدة منذ قليل يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل تقع بجوار المسجد الكبير بمنطقة الشعلة بمدينة الخارجة، حيث التهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتجري الآن عملية السيطرة عليه قبل امتداده للمناطق الزراعية والسكنية المجاورة له.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت مباحث مديرية أمن الوادي الجديد بالتحري حول أسباب الواقعة.

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