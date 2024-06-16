حريق ضخم يلتهم مزارع النخيل في الوادي الجديد

شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اندلاع حريق ضخم بمزرعة نخيل، التهمت النيران عددًا كبير من أشجار النخيل، وعلي الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لسيطرة عليه، وحتى الان لم يتبين نسبة الخسائر.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة النجدة منذ قليل يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل تقع بجوار المسجد الكبير بمنطقة الشعلة بمدينة الخارجة، حيث التهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتجري الآن عملية السيطرة عليه قبل امتداده للمناطق الزراعية والسكنية المجاورة له.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت مباحث مديرية أمن الوادي الجديد بالتحري حول أسباب الواقعة.