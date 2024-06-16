فكر كولر الفنى.. تشكيل الأهلي الأقرب ضد الاتحاد السكندري في الدوري

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل للفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة حيث بات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بتشكيل كالتالى..

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد فى الدوري الممتاز

حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في الدفاع.. محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعمر كمال

في خط الوسط.. إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج

في الهجوم.. أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ويواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق الاتحاد السكندري، في مباراة الفريق القادمة، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول على فاركو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمقامة على أرضية ستاد برج العرب.