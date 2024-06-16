المستثمرون يتسابقون على فرص الاستثمار في دمياط الجديدة

1500 طلب

قال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تلقى أكثر من 1500 طلب من المستثمرين للحصول على فرص استثمارية متنوعة، وجار تنفيذ 6 قرى سياحية من خلال القطاع الخاص، أيضًا تخصيص 5 قرى سياحية، وجارٍ إنشاء أول نادٍ شاطئى على البحر بمنطقة القرى السياحية من خلال القطاع الخاص.

تم تنفيذ 7 منافذ مطورة (خدمات مأكولات ومشروبات) على الشاطئ العام والخاص، وذلك بالجهود الذاتية للمستثمرين بالتعاون مع مجلس الأمناء، إضافة لتطوير الشاطئ الخاص بما يلبى رغبات المواطنين واحتياجاتهم بقطاع الدلتا وليس مدينة دمياط الجديدة فقط مما زاد من قيمة المدينة السياحية (منطقة النرجس للشواطى المميزة – شاطئ قادرون – الشاطئ الخاص – منطقة الشواطىء المميزة)، وجارٍ تطوير المرحلة الأولى من الشاطئ العام المدينة، كما تم إنشاء أول شاطئ خاص بذوى الهمم وذويهم بالجهود الذاتية "قادرون بلاج" متضمنا حزمة من الخدمات المجانية تتضمن تجهيزات فنية فى المياه لخدمة فئات مختلفة من ذوى الهمم.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الحرة العامة شرق الميناء، والمنطقة الصناعية، وجار الانتهاء من تنفيذ طرق ومواقف انتظار بمشروع "سكن مصر" جنوب الحى الرابع، وتم إسناد أعمال صيانة الطرق بالمحاور الرئيسية والمناطق المركزية، واستكمال الأعمال المتبقية من صيانة وتوسعة طريق مدخل الميناء الرئيسى، وجارٍ تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة الحديقة الدولية بيت الوطن المرحلة الثامنة، وجار الانتهاء من استكمال شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة للمجاورة 33 بالحى السادس، كما تم استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد بالأحياء الأول والثانى والرابع، وجزء من المنطقة الصناعية، وطريق دمياط الميناء، وجارٍ استكمال تبديل الكشافات بالمنطقة المركزية (ب)، والمنطقة الصناعية، وذلك فى إطار خطة ترشيد استهلاك الطاقة.

وذكر الدكتور محمد خلف الله، أن مدينة دمياط الجديدة تضم مختلف الخدمات، ومنها، 3 جامعات (جامعة دمياط – جامعة الأزهر – جامعة حورس)، و4 معاهد عليا (هندسة – سياحة وفنادق – إدارة – فنى تجارى)، و31 مدرسة (تعليم أساسى – ثانوى – دولية –يابانية – النيل)، و3 معاهد أزهرية، و21 حضانة، ومستشفى جامعة الأزهر بسعة 300 سرير، والمستشفى العسكرى بسعة 150 سريراً، ومستشفى كلية الطب بجامعة دمياط (جارٍ تنفيذها)، ومركز طبى عام بوسط المدينة، ومركز طب الأسرة بالحى الرابع، ونقاط إسعاف، ووحدات اجتماعية، و4 مكاتب بريد، و25 سوقاً تجارية، وعدد من المساجد والكنائس، وغيرها من الخدمات.

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