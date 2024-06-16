بولندا تتلقى ضربة موجعة قبل موقعة هولندا باليورو

تلقى المنتخب البولندي ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره الهولندي، في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



وكشفت تقارير صحفية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، تأكد غيابه عن المنتخب البولندي أمام هولندا اليوم الأحد.

وأوضحت أن المهاجم البولندي يعاني من إصابة قوية أبعدته عن بولندا خلال مواجهة هولندا في افتتاح مشوار المنتخبان باليورو.

وتقرر انطلاق مباراة المنتخب البولندي أمام نظيره الهولندي في تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، والتي يشهدها ملعب فولكسبارك.

بينما تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مواجهة بولندا أمام هولندا، في المباراة التي يتوقعها الكثير بأن تتسم بالندية والإثارة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الألماني افتتح بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة بفوز كبير على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.