لعزومة عيد الأضحى| طريقة عمل ورق عنب باللحمة

في عيد الأضحى، تجتمع العائلة لتتبادل الفرحة والطعام اللذيذ، ومن بين الأطباق التي تضيف إلى رونق هذا العيد السعيد هو "ورق العنب باللحمة المفرومة"، فهو من الأطباق الشهية التي تُعد في المنازل لهذه المناسبة، إليكم طريقة تحضيره.

ورق عنب باللحمة

طريقة تحضير ورق العنب باللحمة المفرومة:

المكونات

- 1 كيلو غرام من ورق العنب المجمد

- 500 غرام من لحمة مفرومة

- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

- 1 كوب من الأرز

- 2 حبة طماطم متوسطة الحجم، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- عصير ليمونة واحدة

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- ملعقة صغيرة من البهارات الشرقية





طريقة التحضير

1. يُغسل ورق العنب المجمد ويترك جانباً ليُذوب.

2. في مقلاة كبيرة، يُسخن زيت الزيتون ثم يُضاف البصل المفروم ويُقلى حتى يصبح شفافاً.

3. يُضاف اللحم المفروم إلى البصل ويُقلى حتى ينضج تماماً ويتحول لونه إلى البني.

4. يُضاف الأرز والطماطم والبهارات وعصير الليمون ويُترك على النار لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر.

5. يُضاف الملح والفلفل حسب الذوق ويُخلط المزيج جيداً.

6. يُرفع ورق العنب من الماء ويُصفى جيداً.

7. يُفرد كل ورقة عنب وتُوضع فيها كمية صغيرة من الحشوة، ثم تُلف بإحكام.

8. في قاع القدر، يُرص ورق العنب الملفوف.

9. يُغمس سطح ورق العنب بماء دافئ.

10. يُغطى القدر ويُطهى على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج ورق العنب.

يُقدم ورق العنب باللحمة المفرومة ساخناً، ويمكن تقديمه مع الزبادي أو السلطات الطازجة.