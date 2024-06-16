الإسكندرية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ساعات قليلة وتبداء احتفالات عيد الاضحى المبارك، رفعت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى للاستعداد الكامل لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك.

وواصل مسئولو مديرية الأوقاف، بالتعاون مع رؤساء الأحياء تنظيف المساجد وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوي الأحياء وتطهير جميع المساجد وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري فى حالة ورود أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين خلال أيام العيد.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رفع كفاءة الحدائق والميادين والمسطحات الخضراء على مستوى المحافظة، لتكون متنفس طبيعي للمواطنين من أهالي وزوار المحافظة. وذلك في ضوء الاستعدادات المكثفة لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك.

"رفع كفاءة الحدائق "

كما تم رفع كفاءة الحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أي مخلفات بهم، وذلك لإضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

وفي الإطار ذاته، قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن قلعة قايتباي تزينت لاستقبال الزائرين من المصريين والعرب والأجانب خلال عيد الأضحى المبارك.

ولفت أنه تم رفع كفاءة الحدائق والأشجار وأعمال الصيانة الدورية لكافة العناصر المعمارية بالقلعة وتم تكليف مجموعات المفتشين لتقديم الشرح والإرشاد للزائرين.

" غرفة العمليات "

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق بين المديريات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري والمديريات الخدمية لشن حملات مفاجئة علي جميع القطاعات وإتخاذ كافة التدابير الوقائية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات.، كما شدد على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد الشريف على إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة، لإستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

" مديرية التموين "

وكلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، وتشديد الرقابة على جميع منافذ السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

"رفع درجة الاستعداد "

أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

وكذا التأكيد علي مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف علي مستوي المحافظة، والتنسيق مع مرفق الأسعاف لتوفير العربات اللازمة علي طول الكورنيش وذلك للحفاظ علي سلامة المصطافين.

" حملات مواقف المواصلات "

هذا وتم توجيه مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

" استعداد الشواطئ "

أصدر المحافظ تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف لرفع درجة الاستعداد بجميع الشواطىء لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة عيد الاضحى المبارك. وكذلك التأكد على رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطيء. وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية. وأكد على الدعم الذي توليه محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار بالاهتمام بملف الأثار والسياحة بالمحافظة. رفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ وعددها 52 شاطئًا بطول الساحل الأبيض المتوسط بداية من اليوم وحتى انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.تم إقامة غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة للعمل على حل وإزالة أي معوقات فور حدوثها.

جرى توزيع كل مفتشي الإدارة على طول الشريط الساحلي الكورنيش بقطاعيه الشرقي والغربي للتواجد على الشواطئ وبين المصطافين لإحكام السيطرة والرقابة على العمال ومنع أي أعمال بلطجة وفرض إتاوات واتخاذ كافة الإجراءات الفورية في حالة حدوث أي مخالفة.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من باقي موظفي الإدارة للانتشار على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة الإدارة الرسمية وموقع الإدارة لاستقبال كافة الشكاوى من الرواد خلال أيام عيد الأضحى المبارك وابلاغها المفتش المختص بمكان حدوثها للعمل على حلها فورا وأعلنت الإدارة، أنه سيتم الإعلان عن نسب الإشغال على الشواطئ كل ساعتين وسيتم الإعلان عن الشواطئ التي وصلت نسب أشغالها إلى 100% وتوجيه الرواد للشواطئ التي مازالت نسب إشغالها لم تكتمل.

" حركة تنقلات "

من جانب اخر أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية حركة تنقلات داخلية لرؤساء الأحياء وبعض القيادات التنفيذية، وهي الأكبر منذ توليه منصبه محافظا، وشملت: انتقال المهندسة نهي أحمد خليفة من رئيس حي الجمرك إلى رئيس حي غرب، المهندسة سحر شعبان حنفي من رئيس حي غرب إلى رئيس حي أول المنتزه، اللواء عمرو عبد المنعم عبد الغني من رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة إلى رئيس حي الجمرك.

وأضاف أن حركة التنقلات تضمنت أيضًا: انتقال المهندس عماد خليل الحوشي من سكرتير حي شرق إلى وكيل إدارة الرصد البيئي، المهندسة إنجي محمد فتحي من مدير المباني والمشروعات بحي شرق إلى تيسير أعمال سكرتير حي شرق، وليد علي محمد مرسي مدير عام إدارة المتابعة إلى مدير عام إدارة الازمات والكوراث والحد من المخاطر بالديون العام.

استكمل: ياسر أحمد عبد الرحيم من مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري سابقا إلى مدير إدارة المتابعة، شيرين مصطفى علي من مدير إدارة الحفاظ على التراث إلى مدير عام الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية،

دكتور مصطفى محمود عبد الحميد عرابي من مدير عام إدارة الازمات والكوراث والحد من المخاطر إلى رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.