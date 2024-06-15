سبب تغيير مكان حفل كاظم الساهر في مصر

قررت الشركة المنظمة، نقل حفل الفنان كاظم الساهر ، إلى القاهرة الجديدة، والذي كان مقرر له يقام في منطقة سقارة بالبدرشين يوم 28 يونيو الجاري.

وتم تغيير مكان الحفل حتى يستطيع الجمهور الدخول والخروج من الحفل بطريقة سهلة ودون معوقات .

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر في سقارة عن أسعار تذاكر الحفل والتي جاءت على 3 فئات، وتكون الفئة الأولى 7 صفوف وتتدرج الأسعار بين 26 إلى 32 ألف جنيه، وفق ترتيب الصفوف، بينما الفئة الثانية تتراوح أسعارها من 12 إلى 25 ألف جنيه، بالتدريج على مدار 14 صفا، والفئة الثالثة تتراوح أسعارها من 2400 إلى 12 ألف جنيه بالتدريج على 11 صفا، وذلك بحسب الموقع الرسمي للحجز.

آخر ألبومات كاظم الساهر

كان كاظم الساهر، طرح آخيرًا ألبوم جديد بعنوان “مع الحب”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الموسيقى المختلفة .

ويتضمن ألبومه الجديد “مع الحب" 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

يشار إلى أن ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

آخر أعمال القيصر كاظم الساهر

وكان طرح القيصر كاظم الساهر مؤخرا أغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث علق الساهر على الأغنية وقال "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".

يذكر أن أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فينجر.