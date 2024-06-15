أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرواتيا بقيادة زلاتكو داليتش عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة إسبانيا المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بألمانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة يورو 2024.



تشكيل منتخب كرواتيا الرسمي ضد اسبانيا في أمم أوروبا



حراسة المرمى : دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع : يوسيب ستانيسيتش - مارين بونجراتشيتش - يوسيب سوتالو - جوسكو جفارديول.

خط الوسط : لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاتشيتش.

خط الهجوم :أنتي بوديمير - لوفرو ماير -أندريه كراماريتش.