محافظ القاهرة يتابع جهود العاملين بمجزر البساتين استعدادًا لاستقبال الأضاحي

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الجهود التى يبذلها العاملون بمجزر البساتين الآلي استعدادًا لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك .



وأكد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف الجيد على الذبائح ظاهريًا وباطنيًا، موجهًا بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.



وأكد محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) تعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا لهم حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح، والتجهيز ومكان انتظار السيارة.



عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة

وطالب محافظ القاهرة بتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم ، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .



وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة بإزالة الدورين الثاني والثالث عشر المقامين بدون ترخيص بأحد العقارات بمدينة الفسطاط مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بعدم التعامل مع أى عقار دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص المنصرفة له .