إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس سياحي مع جرار زراعي بالفيوم

أصيب 3 اشخاص بالفيوم في حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوبيس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوييس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي قبل مدخل المدينة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وفى حادث سابق اليوم أصيب 3 اشخاص بالفيوم في حادث إصطدام دراجة نارية بالرصيف، بمركز سنورس .تم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا، بوقوع حادث عند مفترق قرية بركات بمركز سنورس، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن دراجة بخارية اصطدمت بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حادث اخر

فرضت اجهزة الأمن بالفيوم كردونًا أمنيًا على قرية كحك بحري التابعة لمركز الشواشنه منذ قليل عقب تجدد الصراعات الثأرية بين عائلتي فضل وجلال الدين ، بسبب خلافات قديمة بعد مصرع فتاة باضرام بجسدها بعد سكب بنزين عليها منذ شهرين، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من طرفي الواقعة وتحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من المتهمين من الجانبين، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنه بورود ببلاغ من غرفة عمليات النجدة بإصابة 3 أشخاص بقرية كحك بحري بدائرة المركز على خلفية وجود صراع ثأري بين عائلتين بالقرية وتجدد الاشتباكات فيما بينهما بأشعال الشماريخ والعصا والشوم .

انتقلت اجهزة الامن وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بإشعال الشماريخ والعصا والشوم على اثر تجدد خصومة ثأرية واصابة 3 أشخاص .

تم فرض كردون أمني بالقرية وفض المشاجرة ونقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة. التى تولت التحقيق.