سعر صرف الدولار واليورو أمام الجنيه يوم وقفة عرفات

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 15-6-2024 استقراراً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات على الموقع الرسمية بالبنوك العاملة داخل مصر.

وحرصًا من بوابة الوفد الإخبارية على تقديم خدمات متكاملة لقراءها نرصد لكم في السطور القليلة القادمة أسعار عملة اليورو داخل البنوك المصرية .

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.41 جنيه للشراء، 51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.38 جنيه للشراء، 51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

51.38 جنيه للشراء، 51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

51.38 جنيه للشراء، 51.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

50.11 جنيه للشراء، 51.65 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 15يونيو 2024، حالة من الاستقرار وفقاً لآخر تحديثات على المواقع الرسمية بالبنوك العاملة داخل مصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.65 جنيه للشراء، و47.75جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيها للبيع.