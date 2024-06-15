إصابة 3 أشخاص في حادث دراجة نارية بالفيوم

أصيب 3 اشخاص بالفيوم في حادث إصطدام دراجة نارية بالرصيف، بمركز سنورس .تم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا، بوقوع حادث عند مفترق قرية بركات بمركز سنورس، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن دراجة بخارية اصطدمت بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حادث سابق

وفى حادث سابق امس شهد حي الحواتم فى مدينة الفيوم اليوم الجمعه، حادث مأساوي نتيجة نشوب حريق هائل في منزل بسبب ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية للمنزل نتج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أسفر ذلك عن مصرع عجوز ونجلها ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوجود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بحي الحواتم ، والذي أسفر عن وفاة عجوز وتدعى مصريه .م 80 سنة ونجلها محمد .فتحي 49 سة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده المنازل المجاورة، وتم عمل التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخري، كما نقلت سيارت الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ ماس كهربائى في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع دراجة الحرارة ، ، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.