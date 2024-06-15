تطورات جديدة في مفاوضات فنبرخشة التركي وساديو ماني

يحاول نادي فنربخشة التركي، لتكثيف مفاوضاته لحسم أكثر من صفقة كبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.

ويسعي نادي فنربخشة التركي، لضم الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي، الذي يخيم الغموض على مصيره مع العالمي.



وكشفت صحيفة “ملليت” التركية، أخر تطورات صفقة ساديو ماني، حيث ذكرت أن جلسة مرتقبة ستجمع بين ماريو برانكو، المدير الرياضي للنادي التركي، وبيورن بزمير، وكيل اللاعب.

ولعب السنغالي ساديو ماني خلال الموسم الماضي مع نادي النصر 46 مباراة، في كل البطولات، وسجل 19 هدفا وصنع 11.

وانتقال ساديو ماني، إلى نادي النصر السعودي، قادمًا من فريق بايرن ميونخ الألماني، مطلع الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن فنربخشة التركي، إلى جانب سعيه لضم ماني، يرغب أيضا في التعاقد مع الدولي الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد.