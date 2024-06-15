بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم أنتريه شقة سكنية بسوهاج الجديدة

شهد قسم مدينة سوهاج الجديدة، إندلاع حريق في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي نتج عنه احتراق أنتريه بصالة الشقة دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي شقق العمارة السكنية وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة بلاغا بنشوب حريق بشقة بدائرة القسم .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بصالة شقة ملك "عمر . ا . ا . ا" 29 سنة موظف يقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك الشقه بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي لمروحة السقف بصالة الشقة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق أنتريه .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة مدرس يبلغ من العمر 53 سنة يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج لقي مصرعه حال وقوفه على باب عربة قطار متحرك إختل توازنه وسقط بين محطتي مشطا وطما وتولت التحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ الخدمات المعينه بالقطار [ بورسعيد – سوهاج ] بسقوط أحد الأشخاص من القطار حال سيره بين محطتي مشطا وطما مما أدي إلي وفاته وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة "حسام . ع . ع . م" 53 سنة مدرس يقيم دائرة قسم طهطا والذي كان يستقل القطار المذكور من محطة طما استعداداً للنزول بمحطة طهطا [ محل إقامته ] حيث إختل توازنه وسقط منه حال وقوفه علي باب العربة رقم "8" من تشكيل القطار .

وبسؤال شقيقه "ياسر . ع . ع . م" 50 سنة عامل ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .