محمد شريف: لن ألعب في مصر الا للأهلي.. وتأثرت بما فعله كيروش معى بأمم أفريقيا

تحدث محمد شريف نجم فريق الخليج السعودي ومنتخب مصر على قناة أون تايم سبورتس، عن إمكانية عودته لبطولة الدوري المصري عقب أنباء عودته مفاوضات نادى الزمالك.

وأكد مهاجم الخليج السعودي الحالي، أنه لن يلعب في مصر الا للنادي الأهلي مشيرا إلى أن ما تردد من أنباء حول عودته وارتداء القميص الأبيض ليس صحيح.



وأوضح شريف :"تأثرت بما فعله كيروش معي أثناء نزولي وخروجي من مباراة الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2021 , هذه ليست مسألة فنية بل كان يقتلني , وإن كنت سيئا لشوط فهذا مفهوم ولكن كيف يقيمني في 5 دقائق , ألا يوجد جهاز فني معه , من المهم أن يكون من أثر عليهم منهم ويتحدثوا مع البرتغالي".