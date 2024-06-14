خنقته بإيشارب .. حبس المتهمة بخنق وقتل نجل زوجها بالقناطر الخيرية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية ، حبس زوجة أب لقتلها نجل زوجها خنقا 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهليته.

حبس المتهمة بخنق وقتل نجل زوجها بالقناطر الخيرية



كانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر العام بحضور أب ومعه نجله جثة هامدة، وبالكشف الطبي والفحص تبين وجود آثار خنق حول رقبة الطفل، وتم حجزه بمشرحة المستشفى.



وكشفت التحريات بقيادة الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية مصرع طفل خنقا لا يتخطى من العمر 7 سنوات، كما تبين قيام زوجة والد المجني عليه بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.

وعقب تقنين الإجراءات ،تم ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

الاستماع لأقوال المصابين في حريق بشقة سكنية بالوراق

كما تستمع جهات التحقيق بالجيزة ، لأقوال المصابين في حريق اشتعل بشقة سكنية بالوراق، وذكروا أنهم فوجئوا باندلاع النيران، وأثناء محاولتهم الخروج من الشقة، تعرضوا لإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

وأمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب إصابة 10 أشخاص بحروق متفرقة، في حريق اندلع بعقار بشارع الأورمان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وبيان سبب اشتعال الحريق.

وكشفت التحريات الأمنية أن الحريق نشب في عقار مكون من 6 طوابق بشارع الأورمان في منطقة الوراق، والتهم الطابق الثالث بالكامل، والذي يقطن به مجموعة كبيرة من السكان، ما تسبب في إصابتهم بحروق متفرقة.



والبداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا يفيد باندلاع حريق عقار بشارع الأورمان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وإصابة 10 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق آخر ، مديرية أمن القليوبية، القبض على سائق وعاطل لقيامهما بالاستيلاء على أحد خطوط نقل المواد البترولية في شبين القناطر لبيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من موظف أمن بإحدى شركات المواد البترولية يفيد بواقعة سرقة بأحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل لهما معلومات جنائية، وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد بيع المواد البترولية بالسوق السوداء والتربح منها، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسنة، تبلغ من العمر 71 عاما داخل مسكنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.