حبس المتهمين بسرقة سائق في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي كبير من سائق بالجيزة .

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة سائق وأخر يعملان بإحدى الشركات والإستيلاء منهما على مبلغ مالى بالإكراه مستخدمين سلاح نارى (بندقية آلية) حال سيرهما بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهم السلاح المُستخدم فى الواقعة.

وإعترفوا المتهمين أمام جهات التحقيق بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرام.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق