كشفت تحريات المباحث ، عن تفاصيل نشوب حريق داخل كابينة كهرباء في الهرم، وبينت أن السبب ارتفاع درجة الحرارة.

بسبب ارتفاع درجة الحرارة ..تفاصيل نشوب حريق داخل كابينة كهرباء في الهرم

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد أن تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء في منطقة الهرم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسياراتي إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

إصابة 3 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بالمرج

وفي سياق اخر ، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثامن داخل عقار مكون من 12 طابقا بمنطقة المرج بمحافظه القاهرة، ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية القاهرة إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل عقار مكون من 12 طابقا نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق، والذي نتج عنه احتراق محتويات الشقة وإصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

امتدد لعقارين .. السيطرة علي حريق في مصنع ملابس بالموسكي

كما تمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق وامتدد لسطح عقارين بهم ورش و3 مخازن بمحافظه القاهرة، دون وقوع أي إصابات او خسائر بشريه

كانت البدايه عندما تلقت الأجهزة الأمنية القاهره إخطارا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق عباره عن ورش أحذية وامتدد الحريق لعقارين مجاورين أعلى سطح العقارين مكونين من طابقين بهم ورشتين و3 مخازن

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ وتم فرض كردون آمني لمنع امتداد الحريق إلي الأماكن المجاورة وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المصنع

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصه لمباشره التحقيقات