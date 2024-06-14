لاعب الهلال يقترب من الرحيل إلى التعاون

أقترب لاعب الهلال السعودي من الانتقال إلى صفوف التعاون في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الزعيم.



ويعاني متعب المفرج من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الهلال تحت قيادة جورجي جيسوس، في ظل اعتماده على كاليدو كوليبالي، وعلي البليهي وحسان تمبكتي.



وتابعت التقارير الصحفية السعودية أن نادي التعاون تواصل مع متعب المفرج، وتوصلوا إلى اتفاق مع اللاعب لضمه في الصيف.



وأشارت إلى أن مدافع الهلال وقع عقدا مع التعاون يمتد حتى 3 سنوات مقبلة بعد الإتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين، بعدما أكد اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الزعيم ، من أجل المشاركة بشكل أكبر في الموسم المقبل.



ويعد المفرج أحد اللاعبين الذين صعدوا من قطاع الناشئين في الهلال، عند تم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2018-2019، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة مرتين، التعاون والشباب.



ولعب المفرج مع الهلال في 27 مباراة فقط، وأحرز خلالهم هدفا وحيدا مع الزعيم.

