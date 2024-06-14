الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بالمرج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثامن داخل عقار مكون من 12 طابقا بمنطقة المرج بمحافظه القاهرة، ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص.

إصابة 3 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بالمرج

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية القاهرة إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل عقار مكون من 12 طابقا نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق، والذي نتج عنه احتراق محتويات الشقة وإصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

امتدد لعقارين .. السيطرة علي  حريق في مصنع ملابس بالموسكي 

وفي سياق اخر ، تمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق وامتدد لسطح عقارين بهم ورش و3 مخازن بمحافظه القاهرة، دون وقوع أي إصابات او خسائر بشريه

كانت البدايه عندما تلقت الأجهزة الأمنية القاهره إخطارا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق عباره عن ورش أحذية وامتدد الحريق لعقارين مجاورين أعلى سطح العقارين مكونين من طابقين بهم ورشتين و3 مخازن

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ وتم فرض كردون آمني لمنع امتداد الحريق إلي الأماكن المجاورة وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المصنع

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصه لمباشره التحقيقات

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