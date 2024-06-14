587 مسجداً لصلاة عيد الأضحى بجنوب سيناء

أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء، استعداداتها لصلاة عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال المصلين لتأدية صلاة عيد الاضحى المبارك بكافة مدن جنوب سيناء.



وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلي إن صلاة عيدالأضحى المبارك باستاد طور سيناء، بحضور اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتم الانتهاء من تجهيز الساحات وإعداد المساجد بكافة مدن المحافظة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى مبارك مع الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف من حيث مواعيد إقامة الصلاة ورفع حالة الطوارئ في كافة الإدارات بالتزامن مع اقتراب موعد صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف الشيخ سيد غيط، أن أبرز توجيهات مديرية الأوقاف للأئمة في صلاة عيد الأضحى المبارك، توجيه المصلين بصلة الأرحام وحب الوطن والعمل على وحدة الناس، وعدم تفرقتها والتوسعة على الفقراء والمساكين والتوسعة على الأهل والعيال وذلك إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من له حق المنابر هم الأئمة المعتمدين فقط لدى وزارة الأوقاف والحاصلين على تصريح رسمى لإمامة النا وشدد على مديرى المديريات بعدم صعود المنابر إلا للأئمة الرسميين فقط.

وأشار الشيخ إبراهيم أحمد مدير عام الدعوة ووكيل مديرية الأوقاف، إلى أن إجمالي الساحات والمساجد التي سيؤدى بها صلاة عيد الأضحى 587 منهم 7 ساحات و580 مسجدا على مستوى المحافظة.

كما تم التأكيد على حملات النظافة والتعقيم، بكافة المساجد ودورات المياه استعدادا لاستقبال المصلين والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية، والتواصل بشكل دوري مع غرفة العمليات بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف أول بأول.