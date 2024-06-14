ضبط 3 أشخاص بينهم مصاب في مشاجرة بأخميم

خلافات مالية ..

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم نتج عنها إصابة عامل في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة قسم أول، بسحجات وكدمات بالظهر والذراع الأيسر وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ونقل المصاب لمستشفى أخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أسامة. ع . ا . ح" 47 سنة مدرس ومقيم دائرة قسم أول سوهاج وشقيقه "فيصل . ع . ا . ح" 50 سنة يقيم بذات العنوان مصاباً بسحجات وكدمات بالظهر والذراع الأيسر .

وطرف ثان " حسين . م . ح . ح" 43 سنة حاصل علي دبلوم زراعه ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الثاني من الطرف الأول بسبب خلافات ماليه بين الثاني من الطرف الأول والطرف الثاني .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على أولوية الوقوف لبيع الأيس كريم نتج عنها مصرع بائع متجول في الثامنة عشرة من عمره عقب وصوله مستشفى طهطا العام متأثرا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ونقل المصابين لمستشفى طهطا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . م . ا . ح" 18 سنة بائع متجول مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى ووالده "مؤمن . ا . ح . ا" 49 سنة موظف مصاباً لجرح قطعي باليد اليمنى وتم نقلهما لمستشفي طهطا العام وتوفي الأول عقب وصوله .

وطرف ثان "فتحي . ح . ا . ح" 59 سنة موظف ونجله "محمد . ف . ح . ا" 23 بائع متجول مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجل عمومتهم "زياد . ع . ع . ع" 22 سنة بائع متجول مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلاف على أولوية الوقوف لبيع الأيس كريم .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .