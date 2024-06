مهرجان الأفلام اليابانية يختتم فعالياته الأربعاء

يختتم مهرجان الأفلام اليابانية أونلاين لعام 2024 فعالياته يوم الأربعاء 19 يونيو في تمام السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة لتسدل الستار عن فعالياته التي بدأت يوم ٥ يونيو الجاري.

وقدمت مؤسسة اليابان في هذا المهرجان 20 فيلمًا يابانيًا مترجمًا للغة العربية لمدة أسبوعين، تتعدد أنواعها ما بين أنمي، وكوميدي، ووثائقي، ودرامي، وأكشن، ورعب، وكلاسيكيات.

الأفلام المشاركة

والأفلام المشاركة في دورة هذا العام هي: We Made a Beautiful Bouquet وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي مدته 124 دقيقة، كما يعرض أيضا فيلم Single 8 وهو دراما خيال علمي مدته 113 دقيقة، وعرض أيضا فيلم الأنمي ANIME SUPREMACY! ومدته 128 دقيقة.

كما يعرض أيضا فيلم الأكشن الكوميدي Baby Assassins ومدته 95 دقيقة، وفيلم The Lines That Define Me ومدته 106 دقيقة، وفيلم الأنمي JUNGLE EMPEROR LEO, aka KIMBA THE WHITE LION ومدته 75 دقيقة، وفيلم السيرة الذاتية FATHER OF THE MILKY WAY RAILROAD ومدته 128 دقيقة والفيلم الكوميدي The Handsome Suit ومدته 115 دقيقة.

ويشارك أيضا بالمهرجان الفيلم الكوميدي School Meals Time Graduation ومدته 104 دقيقة، وفيلم The Zen Diary ومدته 111 دقيقة، والفيلم الكوميدي WEDDING HIGH ومدته 117 دقيقة، وفيلم الغموض KIBA: THE FANGS OF FICTION ومدته 113 دقيقة، وفيلم The Lone Ume Tree ومدته 77 دقيقة.

كما يعرض كذلك الفيلم الوثائقي I Go GaGa: Welcome Home, Mom ومدته 101 دقيقة، والفيلم الكوميدي التاريخي WE’RE BROKE, MY LORD! ومدته 120 دقيقة، وفيلم TWENTY-FOUR EYES ومدته 156 دقيقة، وفيلم الرعب Japan Horror Film Competition ومدته 61 دقيقة.