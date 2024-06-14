روشتة صحية لحجاج بيت الله الحرام

وجه الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، عدد من النصائح لحجاج بيت الله الحرام لآداء مناسك الحج بسلام دون التعرض لأية مشاكل صحية، وأولها التفرغ للعبادة والجانب الروحاني.

وأضاف المر، أن على الحاج التمسك بالرخص البدنية وخاصة تلك التى تكون فى الشمس الحارقة، والحرص على استخدام الشمسية وارتداء النضارة الشمسية، فضلا عن ضرورة غسل وتطهير الأيدي من وقت لآخر.

وأكد أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، على ضرورة الامتناع عن التدخين والابتعاد عن المدخنين طوال أيام الحج، فلا يليق بالحاج أن يدخن وهو بين أيادي الله عز وجل، مضيفًا: تعود أن تضبط النفس وتتعلم طرق الاسترخاء.

وتابع: احصل على القدر الكافِ من ساعات النوم يوميا، وتناول المياه والسوائل بما يعادل 10 اكواب فى الظل تزداد كوبًا كل ساعة فى الشمس.

وفيما يخص الغذاء المتوازن، قال تعود على تناول الحصص المقررة يوميا من الفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى الأغذية التي يمكن غسلها أو تقشيرها جيدا، مشددا على ضرورة الحفاظ على نظافة الأطعمة للوقاية من التسمم الغذائي.

واستطرد: تناول الفواكه والخضراوات مع الغسل الجيد والطبخ الجيد، وابتعد عن الدهون والمقليات، والسوائل مهمة للحماية من الإمساك ومحاربة الجفاف.

وأكد على ضرورة عدم المشاركة فى الأدوات الشخصية وخاصة امواس الحلاقة والامشاط، وارتداء الكمامة عند الطواف والسعى والازدحام، لافتًا إلى ضرورة التزام أصحاب الأمراض المزمنة بتعليمات الأطباء.