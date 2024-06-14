"سن السكاكين والسواطير" مظاهر تصاحب عيد الأضحى بالفيوم

سن السكاكين والسواطير من المظاهر التى تصاحب عيد الاضحى، وترتبط به وتنتشر ظاهرة السن فى العديد من احياء الفيوم وشوارعها ومن اهمها، دهدورة هدى و ميدان الحواتم فى مدينة الفيوم والذى يضم اكثر من شادر لبيع اللحوم .

يقول ناصر اللاهونى، والذى اتخذ مكانا له فى ميدان الحواتم : بالطبع حرفة "سن" السكاكين والسواطير موسمية ترتبط دائما بايام عيد الاضحى، وانا اعمل "لحام اكصدامات" الخاصة بالسيارات وفى فترة العيد امتهن سن وبيع السكاكين والسواطير وعن الاسعار.

قال إن سعر السكين يتراوح بين 40 الى 120 جنيه بينما الساطور من 80 الى 400 جنيه اما عملية "السن " بالنسبة للسكين 7 جنيه والساطور 15 جنيه وانا استقبل الزبائن من جميع فئات المجتمع

ويجلس احد الشباب، فى "دهدورة" هدى يبيع الشوايات والسكاكين والسواطير، مؤكدا بأن سعر الساطور يصل الى 350 جنيه والشواية ب 80 جنيه والاقبال ليس كبير .

ومن الظواهر ايضا قيام الصبية بتجميع الدماء الملقاه على الاسفلت فى اكياس وتلطيخ السيارات بها كما يقوم الجزارون بالذبح فى الشوارع وسط فرحة من الاطفال الذين يتجمعون حول العجل قبل ذبحة ويقومون بالتصفيق والتهليل اثناء عملية الذبح وتبارى الجزارون فى استخدام وسائل جذب الزبائن والتى وصلت الى الدى جى والاغانى .فى حين تراوحت اسعار اللحوم بين 250 الى 400 جنيه .

مجازر بالمجان..

كان الدكتور زين العابدين على السيد مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم،قد اعلن بأن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين للذبح مجانا ، طوال فترة العيد، 14 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز الفيوم وهي: مجازر العزب، واللاهون، وهوارة المقطع، والعدوة، وفي مركز سنورس عدد 5 مجازر وهي: مجازر سنورس، وفيديمين، وترسا، ومطرطارس، وسنهور القبلية، وفي مركز أبشواي عدد 3 مجازر وهي: مجازر أبشواي، وطبهار، والعجميين، وفي مركز إطسا، تم تخصيص مجزر بقرية دفنو، وفي مركز طامية، تم تخصيص مجزر طامية.

ومن المعروف ان نوع أختام الذبائح تعبر عن جودة وسن الذبيحة، بحيث يكون الختم الدائري للذبائح أقل من 5 سنوات، والختم السداسي لأكثر من 5 سنوات، وبشأن اللون الختم الأحمر للحوم البلدية والختم البنفسجي للحوم المستوردة.

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