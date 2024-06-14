مواعيد القطارات المكيفة "الإضافية" بأيام عيد الأضحى
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اجراء بعض التعديلات على مواعيد القطارات الاضافية المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
وتبدأ التعديلات المقررة خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 .
مواعيد القطارات الاضافية بعيد الأضحى
يتم إلغاء قطارات أرقام 1942 – 1952 – 1954 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان وذلك يوم 13 / 6 / 2024 فقط ، كما يتم إلغاء قطارات 1943 – 1953 – 1955 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة وذلك يوم 14 / 6 / 2024 فقط .
- يتم امتداد مسير قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر إلى محطة أسوان يوم 14 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:40 مساءاً ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) الأقصر / القاهرة من محطة أسوان يوم 15 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- يتم تعديل تركيب قطارى 1940 / 1941 بعدد ( 12 عربة ثانية مكيفة VIP ) وبنفس جدوله وأيام تشغيله المقررة سابقاً .
- يتم تشغيل قطار 1946 ( مكيف ) القاهرة / أسوان يوم 13 / 6 / 2024 فقط بتركيب ( 8 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 5 عربات ثانية مكيفة روسى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .
- يتم تشغيل قطار 1947 (مكيف ) أسوان / القاهرة يوم 14 / 6 / 2024 فقط بتركيب ( 8 عربات ثانية مكيفة + 5 عربات ثانية مكيفة روسى ) حيث يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:40 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .
- يتم تعديل تشغيل قطار 1946 ( مكيف ) القاهرة / أسوان يوم 15 / 6 / 2024 فقط بتركيب ( 8 عربات ثانية مكيفة أسبانى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:00 مساءاً ويصل أسوان الساعة 05:15 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .
- يتم تعديل تشغيل قطار 1947 (مكيف) أسوان / القاهرة يوم 16 / 6 / 2024 فقط بتركيب ( 8 عربات ثانية مكيفة أسبانى ) حيث يقوم من أسوان الساعة 07:00 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 07:15 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .
على أن يتم تشغيل كافة القطارات الإضافية خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك طبقا لما تم نشره سابقاً على الصفحة الرسمة للهيئة .
والهيئة تؤكد على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب ، وكل عام وأنتم بخير.