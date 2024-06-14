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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حفلات عيد الأضحى 2024| وائل جسار مع جمهوره في شرم الشيخ

وائل جسار
وائل جسار

يحتفل الفنان وائل جسار بعيد الأضحى المبارك في شرم الشيخ، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة في عدد من الدول العربية.

حفلات عيد الأضحى 2024| موعد حفل وائل جسار في شرم الشيخ 

يقام حفل وائل جسار في 19 من يونيو الجاري داخل أحد المناطق السياحية الشهيرة في شرم الشيخ، وتم طح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

أغنية وائل جسار الجديدة “لو تخاصمني”:

كانت أحدث أغاني وائل جسار من خلال أغنية “لو تخاصمني”، من كلمات لؤي الجوهري ألحان: أحمد زعيم، وتقول كلماتها:

 “حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش مين هيكلمني مين يتحملني في الدنيا اكيد غيرك انت مافيش مين يتعب دايما علشاني يعرف اسراري وحكايتي مين اللي معاه بقي مفتاحي وفاهمني وحاقظ دخلاتي طب مين في جناني يعقلني وف كل حالاتي هيقبلني ارجعلي بعادك ده قاتلني وقفللي حياتي حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش حبيبي يالي واحشني انت معيشني كام يوم في غيابك صعبين موت طب مين يسمعني مين هيدلعني واضحك وانا جنبه بعلو الصوت”.

أغنية كل وعد وائل جسار 

بجانب أغنية كل وعد التي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "كل وعد وعدتهولك . هاوفيهولك ماتخافيش  كل حلم هايجى وقته . وبأوانه ماتقلقيش مش هاقصر يوم معاكى صدقينى اجمدى دنا بقوى بيكى ماتضعفيش انتى نفسك كنتى حلم فيوم حلمته فضلت اعافر فى الحياه لغايه ماطولته وانتى زى ماكنتى واقفه فضهرى سانده هاتسندينى و هاعمل اكتر م اللى عملته اوعدينى ان انتى تبقى .. زى ضلى ماتبعديش كل صعب عليا عدى ..وانتى جمبى ماهزنيش الوحيده اللى فحياتى بتفهمينى واللى بيها وليها عمرى الجاى هاعيش

 

 

 

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