الخميس 13/يونيو/2024 - 06:54 م 6/13/2024 6:54:28 PM

ننتظر وينتظر المواطنون معنا موعد الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة والذى يترأس مجلسها الدكتور مصطفى مدبولى وذلك بعدما قرر فخامة الرئيس تجديد الثقة فيه ووجه بتشكيل حكومة تتسم بالخبرات والكفاءات، حتى تستطيع النهوض بالوطن فى ظل أزمات وتحديات متلاحقة نتيجة ظروف خارجية أثرت بالطبع على مستوى الأداء الداخلى.

نتطلع بالطبع لحكومة تهتم بشكل استثنائى ببناء الإنسان، ولا شك أن التعليم قضية أساسية يجب الاهتمام بها كى نستطيع أن نربى أجيالا تُقدر ما قد تم بناؤه، وتعرف كيف تدافع عن الوطن وتحمى أراضيه، خاصةً بعدما تحولت مصر إلى أمصار مختلفة باختلاف أنواع المدارس والتعليم، عربى ولغات وأمريكى وإنجليزى وغيرهم، ولا عجب مما نراه من أفعال وممارسات فى الشارع المصرى، فهو نتاج طبيعى لما يشهده التعليم من تدهور وانحدار، لأن كل ما يشغلنا حاليا ليس العلم بقدر ما يشغل تفكيرنا الورقة التى نحصل عليها لتؤكد للعامة أننا متعلمون فأصبح لدينا نوع آخر من الأمية المعتمدة بشهادة المدرسة.

ملف الصحة أيضا بحاجة الى اهتمام أكثر، ودعم أكثر، وأطباء أكثر وتمريض أكثر، فصحة المواطن المصرى شهادة صلاحية لأن يكون منتجا خلاقا مبتكرا، لذا وجب الاهتمام بالتأمين الصحى الشامل واتساع رقعته من بورسعيد لكل محافظات مصر مع توفير الدواء للمرضى، كما الثقافة والتنوير والفن يجب أن تتعمق مرة أخرى فى الوجدان المصرى.

نهضة مصر وخروجها من أزمتها لن تستقيم إلا بالاهتمام البالغ بالاقتصاد الكلى مع دعم السياسات النقدية والمالية له، والتركيز فى الصناعة المحلية أمل كبير ننتظره بقدوم الحكومة الجديدة، لأن مستقبل مصر فى الصناعة لتحقيق الاكتفاء والتصدير خاصة أن مصر تمتلك طاقة بشرية هائلة يجب أن تتحول من عبء إلى ميزة، كما أن انخفاض قيمة العملة يعطى ميزة خاصة للتصدير وغزو الأسواق العالمية.

ملف الزراعة من الملفات المهمة أيضا بعد المشروعات العملاقة التى تم انشاؤها فى إعادة تدوير المياه من محطات المعالجة وغيرها عادت لتكون فى صدارة مشهد الإنتاج برغم محدودية الحصة المائية النيلية والممطرة لمصر، كما أن تكنولوجيا المعلومات والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة كلها بوادر لبناء اقتصاد متجدد وعفى.

التطلعات كبيرة والحكومة القادمة طريقها ليس ممهدا، ولكننا نثق فى أبناء وطننا من العلماء والخبراء والكفاءات الوطنية التى لن تدخر جهدا فى الارتقاء بالوطن ومواطنيه فى ظل هذه الأزمات التى أثرت على معيشتنا جميعا وغيرت مجريات حياتنا.. وللحديث بقية.