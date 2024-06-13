وفد كنسي يهنيء رئيس جامعة الأقصر بعيد الأضحى

استقبل الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك، والوفد الكنسى المرافق له.

الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر

وقدم الأنبا عمانوئيل والوفد المرافق له التهنئة لرئيس جامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما استقبل رئيس جامعة الأقصر في مكتبه اليوم الخميس، القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر والوفد المرافق له لتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ورحب رئيس جامعة الأقصر بالوفود الكنسية معرباً عن اعتزازه وتقديره لتلك الزيارات التي تعكس مدى قوة الروابط والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز المصريين.