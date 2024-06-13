تكثيف الحملات التفتيشية على المعديات النيلية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالمرور على جميع المعديات في المحافظة، سواء العامة أو الخاصة، للاطمئنان على صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين وذلك تزامناً مع قرب عيد الأضحي المبارك.

رؤساء الوحدات المحلية

من جانبه تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، المعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل، حيث تم التأكد من توافر أطقم الإنقاذ، ووسائل الحماية المدنية، والتأكد من صلاحيتها، كما تم التأكد من رخص تسيير المعديات ورخص العاملين بها وتواجدهم والتزامهم بواجبهم الوظيفي، مشدداً على الالتزام بقواعد السلامة العامة، وعدم التهاون في اتباع تلك القواعد ، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز المعديات النيلية ، وذلك في إطار الإستعدادات لاستقبال " عيد الأضحى المبارك "، ومتابعة سير العمل وتواجد الموظفين المعنيين بها، والإطمئنان من سلامة المعديات النيلية، و جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

وتفقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، المعديات النهرية بالشيخ حسن التابعة لمجلس قروي ابو عزيز، للتأكد من جاهزية جميع معدات السلامة، و سريان التراخيص الخاصة بالمعديات، والإلتزام بالحمولة المحددة، حرصا على صحة وسلامة الجميع .