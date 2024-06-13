25 مجزر جاهز للعمل طوال اليوم وذبح الأضاحي بالمجان بسوهاج

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بإحكام الرقابة ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لتلك التعليمات، وذلك حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى جاهزية 25 مجزر بنطاق المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة، وذبح الأضاحي بالمجان، موجها بالتنسيق بين الطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، والصحة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، لتكثيف الحملات ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر، ورصد أي حالات للذبح خارج المجازر.

ووجه " الفقي " بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتأمين أعمال المجازر، وعمل الصيانات الطارئة الخاصة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء، وتزويدها بأدوات النظافة، والتأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة من الذبح، وتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة.

وفي سياق متصل تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديريات التموين والطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وإحكام الرقابة والسيطرة على أماكن تداول السلع الغذائية خلال أيام العيد.

وقال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية، واللحوم الطازجة البلدية، واللحوم والدواجن المبردة، وعرضها بمنافذ التوزيع الثابتة، والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير السلع التموينية الأساسية المربوطة على البطاقات التموينية، والخبز، والمواد البترولية، والبوتاجاز، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق .

وأوضح "إبراهيم" أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الغذائية واللحوم بفروعها بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى سيارات مشروع "عربيتي"، وأفرع مشروع "جمعيتي" المنتشرة بأنحاء المحافظة، مشيرا إلى توفير الشركة كميات من السكر والزيت والشاي، والأرز والمكرونة، واللحوم، وجميع السلع الأخرى.

وأشار إلى تواجد 4 منافذ " أمان " ثابتة تابعة لوزارة الداخلية على مستوى المحافظة، و عدد 6 معارض تابعة لمبادرة " كلنا واحد"، وكذلك 21 منفذ تابع للمنطقة الجنوبية العسكرية على مستوى المحافظة، و 9 سيارات متنقلة تابعة للقوات المسلحة تعرض 58 نوع من السلع المختلفة، بالإضافة إلى شوادر اللحوم التي تقام للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة .

ولفت مدير مديرية التموين إلى أنه تم وضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابز خلال ساعات اليوم لتوفير الخبز خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى العمل على توفير أرصدة السلع التموينية وخاصة سلع " السكرـ الزيت ـ الأرز"، مشيرا إلى وضع خطة بالتعاون مع الإدارات التموينية التابعة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات خدمة الوقود، وتكثيف تواجد مفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بالمحطات، والقيام بحملات مفاجئة لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز لمدة 24 ساعة خلال العيد لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها فورا بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال جاهزية 25 مجزر موزعة على جميع مراكز المحافظة ويوجد بها عدد كاف من الأطباء البيطريين، كما تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام، والمادة الملونة لختم المذبوحات، والتأكيد على نظافة المجازر والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية على محلات الجزارة، والأسواق، والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة، لافتا إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقى أي شكاوى ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.