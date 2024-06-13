مطران دشنا يزور ديوان قنا لتهنئة المسؤولين بحلول عيد الأضحي

زار الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس ووفد من القساوسة، اليوم الخميس، ديوان عام محافظة قنا، لتهنئة المحافظ والمسؤولين بحلول عيد الأضحي المبارك.

واستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الخميس بمكتبه، وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، برئاسة نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

ضم الوفد المرافق للمطران، القمص بولس مترى وكيل مطرانية دشنا، و القمص مكاري كاهن كنيسة مارجرجس بهجورة ، وممدوح أندراوس مدير العلاقات العامة بمطرانية دشنا.

رحب المحافظ، بالوفد الكنائسي، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

مشيرا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، مؤكدا إنه «ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل التهنئة في كافة المناسبات والأعياد»، مشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

ومن جانبهم قدم نيافه المطران تكلا خالص التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبا واحدا في وطن ومصير واحد.

مشيرين إلى أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية كما تجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.

وفد الكنيسة الكاثوليكية

وقبل يومين، استقبل المحافظ،، وفد الكنيسة الكاثوليكية، لتقديم التهاني بحلول عيد الأضحي المبارك، ضم الوفد كل من نيافة الأنبا عمانوئيل عياد ، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الاحمر وقنا ، والاب مرقس سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة بقنا.

والاب ملاك ناجي راعي كنيسة مارجرجس بحجازة ، والسير كاترينا ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا، والاخت تيرزينا حنا بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الأنبا عمانوئيل، إن عيد الأضحي المبارك هو عيد لكل المصريين، الذين يتطلعون معًا إلى مستقبل أفضل لمصر يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

وأعرب عن سعادته بمشاركة المسلمين أعيادهم، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصر بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أن تماسك الشعب المصرى، ووحدته هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف.

وأكد أن مصر قادرة بقيادتها الحكيمة، ووحدة شعبها على تخطى كل التحديات، لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة فى المناسبات المختلفة.

وقال المحافظ، إن ذلك يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.