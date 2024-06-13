سائق يسطر نهاية حياته بالشنق لمروره بحالة نفسية سيئة بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام سائق في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج جثة هامدة تخلص من حياته بتعليق نفسه بحبل يتدلى من جنش حديد بسقف غرفة بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج العام بوصول "وائل . ج . ع" 41 سنة سائق جثة هامدة إدعاء إنتحار يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى .

وبسؤال كل من :- زوجته "دينا . ح . ف . ع" 35 ربة منزل وشقيقه "عبد الحميد . ج . ع . ا" 40 سنة صاحب محل محمول يقيمان بذات الناحية أفادا إقدام المذكور على الإنتحار بتعليق نفسه بحبل يتدلى من جنش حديد بسقف غرفة بالمنزل مما أدى لوفاته لسوء حالته النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهه الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر لقيت طفلة في التاسعة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصرعها غرقا أثناء لهوها على حافة ترعة مجاورة لأرضهم الزراعية إنزلقت قدماها وسقطت بها وجرى إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "جنا . ش . ف . ا" 9 سنوات تلميذة جثة هامدة إدعاء غرق تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "شحاتة . ف . ا . س" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه تواجده ونجلته المذكورة بأرضه الزراعية بذات الناحية وحال لهوها على حافة الترعة المجاورة لأرضه إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .