دويدار: علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع الفراعنة.. وصلاح أقوى منه

أشار أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق إلى أن خطة حسام حسن لا تناسب طريقة لعب منتخب مصر ..وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": " هناك علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع منتخب مصر، بسبب خطته في مباراة بوركينا".

وأكمل: "حسام حسن لم يصل إلى الخطة التي تناسب لاعبي منتخب مصر".

وأتم: "كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح والجماهير طالبت برحيله".

وأردف: "اللاعيبه مش مرتاحه مع حسام حسن، ومحمد صلاح أقوى منه".