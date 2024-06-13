الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دويدار: علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع الفراعنة.. وصلاح أقوى منه

حسام حسن
حسام حسن

أشار أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق إلى أن خطة حسام حسن لا تناسب طريقة لعب منتخب مصر ..وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": " هناك علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع منتخب مصر، بسبب خطته في مباراة بوركينا".

وأكمل: "حسام  حسن لم يصل إلى الخطة التي تناسب لاعبي منتخب مصر".

وأتم: "كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح والجماهير طالبت برحيله".

وأردف: "اللاعيبه مش مرتاحه مع حسام حسن، ومحمد صلاح أقوى منه".

الجريدة الورقية