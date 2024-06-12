اكتشف سر صنع الجبنة القريش الشهية في مطبخك

بطعمها اللذيذ وقوامها الناعم، تُعتبر الجبنة القريش إضافة رائعة إلى المطبخ العربي، فهي تُستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية مثل الحلويات والمقبلات والمعجنات، ومع أنه من الممكن شراء الجبنة القريش جاهزة، إلا أن صنعها في المنزل يضيف لها لمسة شخصية وطعماً لا يُقاوم، وفيما يلي نقدم لك كيفية صنع الجبنة القريش في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات قليلة.





جبنة قريش

طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل

المكونات:

- 4 لتر من الحليب الطازج

- 1/4 كوب من عصير الليمون أو الخل الأبيض





طريقة التحضير:

1. قم بسخن الحليب في قدر كبير على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يبدأ بالغليان.

2. بمجرد أن يبدأ الحليب بالغليان، أضف العصير أو الخل الأبيض تدريجياً مع التحريك المستمر. ستلاحظ ظهور تكتلات صغيرة من الجبنة وانفصال الماء.

3. اترك الحليب يغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين بعد إضافة العصير أو الخل، ثم ارفع القدر عن النار.

4. ضع قماش نظيف وناعم في مصفاة وضعها فوق وعاء كبير، صب الحليب المختلط بالعصير أو الخل على المصفاة.

5. دع الجبنة تصفى لمدة 10-15 دقيقة لتتخلص من السائل الزائد.

6. بعد ذلك، اجمع زوايا القماش معاً لتشكل كيساً وانضغط بلطف لطرد المزيد من السائل.

7. ضع الكيس في مصفاة مع وضع وزن خفيف فوقها (مثل علبة ماء) واتركها تتصفى لمدة ساعة على الأقل.

8. بعد التصفية، افتح الكيس وستجد جبنة قريش جاهزة للاستخدام.



يمكنك تقديم الجبنة القريش مباشرة، أو استخدامها في وصفات مثل الحلويات أو السلطات.