الاتحاد الأوروبي يفرض 38% تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية صينية الصنع في محاولة لحماية الشركات المصنعة في المنطقة من المنافسة غير العادلة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وصحيفة فايننشال تايمز.

وقد حذرت المفوضية الأوروبية بالفعل شركات صناعة السيارات الصينية بشأن الضرائب الإضافية، والتي ستضاف إلى التعريفة الحالية البالغة 10 بالمائة على سياراتهم الكهربائية وستكون مختلفة لكل مصنع.

وستتعرض سيارات BYD وجيلي لرسوم جمركية تتراوح بين 17.4 و20%، في حين ستواجه SAIC ضرائب إضافية بنسبة 38%.

وتختلف الأسعار بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأخرى، اعتمادًا على ما إذا كانت قد تعاونت مع تحقيق الاتحاد الأوروبي المستمر في دعم الحكومة الصينية لمصنعي السيارات الكهربائية. وبسبب هذا الدعم، يمكن بيع السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بأسعار أقل بكثير من منافسيها الأوروبيين. وستخضع شركات صناعة السيارات الصينية التي تعاونت مع التحقيق لرسوم جمركية إضافية بنسبة 21 في المائة، بينما ستحصل الشركات التي لم تتعاون مع التحقيق على 38 في المائة إضافية. وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن مارجريتيس شيناس من المفوضية الأوروبية تواصل مع السلطات الصينية "لاستكشاف السبل الممكنة لحل" هذه القضية. وسيتم تطبيق التعريفات الجديدة في 4 يوليو إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق.

وبينما قال الاتحاد الأوروبي إنه يفرض ضرائب إضافية على المركبات الكهربائية الصينية لحماية الشركات المصنعة في الكتلة، فإن بعض السلطات وشركات صناعة السيارات الأوروبية تعارض هذه الخطوة خوفًا من أنها قد تؤدي إلى انتقام من الصين. إنهم قلقون على وجه التحديد من أن استجابة الصين ستجعل المركبات الكهربائية أكثر تكلفة بشكل عام، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى إبعاد العملاء، خاصة أولئك الذين ما زالوا غير مقتنعين تمامًا بضرورة التحول إلى السيارات الكهربائية.

ويأتي إعلان الاتحاد الأوروبي بعد شهر من قيام الولايات المتحدة بمضاعفة تعريفة الاستيراد على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات. وكان ذلك جزءًا من تحرك أكبر اتخذته الحكومة الأمريكية لقمع نفوذ الصين على اقتصادها، إلى جانب فرض ضرائب إضافية على أشباه الموصلات والخلايا الشمسية والبطاريات والمنتجات الطبية الصينية الصنع.